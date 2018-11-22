Yılmaz Vural: 'Gece gündüz izledik'

Adana Demirspor, ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor'la oynayacağı derbinin hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra dar alanda oyun kurma ve pas kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışma ile sona erdi.



Sakatlıkları geçen İsmail Konuk ve Herve Kage'nin de katıldığı antrenmanda bacağında ağrı hisseden Erdal Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.



Antrenmanın ardından İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Vural, derbide takımına güvendiğini kaydederek, 'Çok zor, önemli ve değerli bir maç oynayacağız. Futbol anlamında yıllara dayanan ezeli bir rekabet var. Güzel bir maç olacak. Malesef sporseverlerde eski yaklaşım yok. Taraftarlar 'Ölmeye geldik' falan diyerek, insanları ürkütüyorlar. Hayır, eğlenmeye geliyor insanlar. Herkes tuttuğu takımın başarısını görmeye, keyif almaya geliyor. Bizim de taraftarları, keyif alacakları bir oyunla buluşturmamız gerekiyor. Kısacası iki takıma da başarılar diliyorum' diye konuştu.



'Beklenen sonuç gelmezse, oyuncuların gitmesi gerektiği anlamına gelir'



Geldiği günden beri gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Vural, 'Geçen hafta Çarşamba günü Adana'ya geldiğimden beri tesislerden neredeyse hiç çıkmadım. Gece yarılarına kadar Adanaspor'un nasıl oynadığını izledik. Eksiklerimizle ilgili plan ve program yaptık. Uzun zamanda olacak şeyleri, çok kısa zamanda çözdüğümüzü düşünüyorum. Önümüzdeki çok önemli 5 maçı, kazasız belasız geçmemiz gerekiyor. Eğer beklenen sonuç gelmezse, oyuncuların gitmesi gerektiği anlamına gelir. Bu kadar net' açıklamasını yaptı.