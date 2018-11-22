Tahkim Kurulu derbi cezalarını onadı!

İşte Tahkim Kurulu kararları:



Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş. , kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 13.11.2018 tarihli E. 2018-2019/301 K.2018-2019/362 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 135.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c. ve 38/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcuları Roberto Soldado Rillo ve Jailson Marques Siqueira ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/361 sayılı kararına itirazı incelendi. İtiraz eden Kulüp tarafondan duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:30'da Fenerbahçe A.Ş. vekili Av. Alper Pirşen ve yönetici Semih Özsoy'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Roberto Soldado Rillo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Jailson Marques Siqueira'nın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 20.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,



Zonguldak Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Semih Beyaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve E.2018/376 - K.2018/416 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Zonguldak Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kabulü ile, UÇK kararında yazılı olan 68.500,00 TL tutarlı alacağın, 53.300,00 TL olarak düzeltilmesine,



- Faiz, yargılama gideri ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,



2. E.2018/324 - K.2018/ 353



Futbol Menajeri Murat İçduygu'nun Kardemir Karabük Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.07.2018 tarih ve E.2018/267 - K.2018/294 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Duruşma talebinin reddine,



- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



3. E.2018/ 325 - K.2018/354



Futbol Menajeri Erdil Arpacı'nın Samsun Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 20.07.2018 tarih ve E.2018/111 - K.2018/318 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,



- Futbol Menajeri Erdil Arpacı'nın alacak talebinin kabulü ile 35.400,00 TL tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsili ile davacıya ödenmesine,



- Faiz, Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,



4. E.2018/329- K.2018/355



Teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'ın Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.03.2018 tarih ve E.2018/35 - K.2018/38 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Duruşma talebinin reddine,



- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



5. E.2018/348- K.2018/ 356



Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin kulüp, teknik sorumlusu Fatih Terim, antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve futbolcusu Papa Alioune Ndiaye ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi.



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim vekili tarafından duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:00'de itiraz eden vekili Av.Rezan Epözdemir'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına; Cezaların birleştirilmesi suretiyle 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107, 206, 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı VIP 100 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan ŞAŞ'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın oybirliği ile onanmasına,



- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Papa Alioune Ndiaye'nin rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,



6. E.2018/349- K.2018/357



7. E.2018/354- K.2018/358



Bolu Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar ile ilgili PFDK'nın 15.11.2018 tarihli E.2018-2019/305 K.2018-2019/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Bolu Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



8. E.2018/355- K.2018/359



Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu Burhan Arman ile ilgili PFDK'nın 15.11.2018 tarihli E.2018-2019/316 K.2018-2019/375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu Burhan Arman'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



9. E.2018/356- K.2018/360



10. E.2018/357- K.2018/361



Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün, kulüp ve futbolcusu Mehmet Ali Yücel ile ilgili AFDK'nın 19.11.2018 tarihli E. 2018-2019/466 K.2018-2019/603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Duruşma talebinin reddine,



- Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün, futbolcusu Mehmet Ali Yücel'in rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.



TFF Tahkim Kurulu



(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.