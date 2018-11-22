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Galatasaray'da istifa şoku

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti.

Spor / 22 Kasım 2018 Perşembe 15:41
Galatasaray'da istifa şoku

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda istifa şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. İncesu’nun istifasının arkasında takımda yaşanan ekonomik nedenler olduğu ifade edildi. Başarılı antrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ’Bitti...’ dedi.

Sedat İncesu yönetimindeki Galatasaray; Türkiye, Avrupa ve dünya çapında birçok başarıya imza attı. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İncesu ile, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 10 şampiyonluk yaşarken, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez de Kıtalararası şampiyonluk başarısını elde etti.

Sosyal MedyaİstifaTürkiyeTekerlekli Sandalye BasketbolGalatasaray


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