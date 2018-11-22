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Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı defans ve hücum organizasyonu çalışmalarıyla sürdürdü.

Spor / 22 Kasım 2018 Perşembe 14:46
Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TrabzonsporFenerbahçeSpor Toto Süper LigLefter KüçükandonyadisCan Bartu


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