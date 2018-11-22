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8. haftanın MVP'si Alexey Shved

THY Euroleague’de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova’nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi. Shved, Buducnost Voli Podgorica galibiyetinde 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 30 verimlilik puanı aldı.

Spor / 22 Kasım 2018 Perşembe 14:57
8. haftanın MVP'si Alexey Shved

THY Euroleague'de 8. haftanın ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında Buducnost Voli Podgorica 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim olan Alexey Shved, haftanın MVP'si seçildi. Shved müsabakayı 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı. Rus basketbolcu bu performanslı ile 30 verimlilik puanı aldı.29 yaşındaki oyuncu , bu sezon ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.

Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen Fransız oyuncu Vincent Poirier da 30 verimlilik puanı elde etmişti ancak takımını AX Armani Olimpia Milano'ya mağlup olduğu için MVP ödülünü alamadı. Poirier 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile oynamıştı.

ArmaniForma


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