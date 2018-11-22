13. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
İşte haftanın hakemleri:
YARIN
Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
CUMARTESİ
BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
PAZAR
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım