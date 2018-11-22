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13. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor / 22 Kasım 2018 Perşembe 12:15
13. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

İşte haftanın hakemleri:

YARIN

Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

CUMARTESİ

BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

PAZAR

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

Yeni MalatyasporKoray GençerlerKonyasporSüper LigMedical Park


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