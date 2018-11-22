13. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.



İşte haftanın hakemleri:



YARIN



Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek



CUMARTESİ



BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan



PAZAR



Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler



PAZARTESİ



Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım