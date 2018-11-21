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Milli takımın reytingleri dibe vurdu

A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı reyting sıralamasında 5. basamakta yer aldı.

Spor / 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
Milli takımın reytingleri dibe vurdu

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı.Son olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı.

Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.

TelevizyonMilli TakımUkraynaAntalyaA Milli Futbol Takımı


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