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İlk kez antrenmanda

Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Tolga Ciğerci sakatlıktan çıktı ve bugün ilk kez antrenmana çıktı.

Spor / 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:00
İlk kez antrenmanda

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci da antrenmanlara başladı.

FİZYOTERAPİST EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla ligin ikinci yarısında uzun süren bir sakatlık süreci yaşayan Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı ekiple anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.



Tecrübeli isim daha sonra serbest transfer olarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Tolga imzadan sonra antrenmanlara başlamadan sakatlanıp tedavi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Tolga bugün ilk kez sarı-lacivertlilerle antrenmana çıktı. Deneyimli futbolcu fizyoterapist eşliğinde yürüyüş ve düz koşu yaptı.

Tolga'nın sözleşmesinde, sakatlığının tekrar etmesi ve sahalardan uzun süre uzak kalması durumunda Fenerbahçe lehine tek taraflı fesih maddesi var.

AlmanyaTrabzonsporFenerbahçeSüper LigGalatasaray


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