Gomis Fenerbahçe iddialarına cevap verdi

Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, bu haberler üzerine kendisine ait Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı.



Gomis, transfer haberlerine kapıyı kapattı:



'Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum. Mutlu oldum. Ama 'Aslan' her zaman evinde, Aslantepe'de kalacak. Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez.'





