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Gomis Fenerbahçe iddialarına cevap verdi

Galatasaray'ın eski forveti Gomis, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlere "Aslan her zaman evinde kalacak. Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez." ifadesiyle noktayı koydu.

Spor / 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:46
Gomis Fenerbahçe iddialarına cevap verdi

Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, bu haberler üzerine kendisine ait Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Gomis, transfer haberlerine kapıyı kapattı:

'Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum. Mutlu oldum. Ama 'Aslan' her zaman evinde, Aslantepe'de kalacak. Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez.'


InstagramAslantepeFenerbahçeGalatasaray


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