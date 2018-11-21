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Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 23-24 Kasım'da düzenlenecek olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Spor / 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:58
Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim.' ifadesini kullandı.

GENEL KURUL 23-24 KASIM VEYA 1-2 ARALIK'TA

Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.

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