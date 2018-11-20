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Türk takımlarının kötü istatistiği

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da, tam 18 farklı futbolcu, 27 kez sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda Avrupa'da zirvede.

Spor / 20 Kasım 2018 Salı 16:45
Türk takımlarının kötü istatistiği

Özellikle son maçlarda, kadro kurmakta dahi zorluk çeken sarı-kırmızılı ekipteki bu durum, ilginç bir istatistik ortaya çıkardı. Buna göre Galatasaray, sakatlık sayısında geçen sezonu şimdiden geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 17 oyuncu 22 kez sakatlanmış, bu sakatlıkların 9'u Fatih Terim, 13'ü ise Igor Tudor döneminde yaşanmıştı. Bu sezon ise daha devre devre arası olmadan 18 futbolcu 27 defa sakatlandı.



GALATASARAY ZİRVEDE BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Sabah'ın haberine göre, Cimbom sakatlık karnesiyle Avrupa'da da zirve yaptı. Bu alanda, yerel liglerin önde gelen takımlarını sollayan sarı-kırmızılıların hemen ardında da yine bir Türk ekibi var.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta 15 futbolcu 25 kez sakatlandı. Fenerbahçe ise listede 15 sakatlık sayısı ile 11. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın zirvede olduğu sakatlık raporu:


FenerbahçeFatih TerimDevre ArasıBeşiktaşGalatasaray


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