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Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber

Bordomavili kulübün açıklamasından:'Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, (Kucka'nın) sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 36 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir'.

Spor / 20 Kasım 2018 Salı 14:30
Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan Juraj Kucka'nın 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Kucka'nın sağık durumuyla ilgili bilgi verildi.

Juraj Kucka'nın, Slovakya-Çek Cumhuriyeti maçında sakatlandığı hatırlatılarak, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TrabzonsporFenerbahçeSpor Toto Süper LigSlovakyaJuraj Kucka


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