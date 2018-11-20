Milli Takım Ukrayna'yı da yenemedi!

İsveç'e yenilerek UEFA Uluslar Ligi'nde bir alt lige düşen Milli Takım, Antalya'da oynanan dostluk maçında Ukrayna ile golsüz berabere kaldı.



Milli Takım'ın gol atamama serisi 4 maça çıktı. Lucescu yönetiminde 17 maça çıkan Milli Takım, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.



Maça Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal 11'iyle başlayan Türkiye, Ukrayna karşısında pozisyona girmekte zorlanırken 90 dakika golsüz sona erdi.



A Milli Takım, Bosna Hersek, Rusya ve İsveç maçlarının ardından Ukrayna karşısında da gol atamadı. 360 dakikadır gol atamayan Türkiye, bu süre içinde kalesinde 3 gol gördü.