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Galatasaray İtalya deplasmanında

Sarıkırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Germani Brescia Leonessa ile İtalya'da karşı karşıya gelecek.

Spor / 20 Kasım 2018 Salı 15:58
Galatasaray İtalya deplasmanında

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu sekizinci hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya konuk olacak.

Brescia kentindeki Palaleonessa Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet alıp, 4 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle altıncı ve son sırada bulunuyor.

Galatasaray, Germani Brescia Leonessa ile grupta oynadığı ilk maçı 84-76 kazanmıştı.

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