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Devlet Bahçeli'ye sürpriz davet!

Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma-Real Madrid maçına MHP Başkanı Devlet Bahçeli davet edildi.

Spor / 20 Kasım 2018 Salı 21:12
Devlet Bahçeli'ye sürpriz davet!

Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma’da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet etti. Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder’i desteklemek istediğini belirtti.

Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.

Rafael NadalFormaAntonio BanderasReal MadridDevlet Bahçeli


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