Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde geçen sezon, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a gönderdiği Cenk Tosun için Ocak ayında kiralama girişiminde bulunacağı söylemişti.



DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM



Konuyla ilgili olarak çıkan haberler sebebiyle rahatsız olduğu öğrenilen milli futbolcu, “Beşiktaş benim yuvam. Ancak ben kariyerimde yeni bir sayfa açtım ve Everton'da mutluyum. Ayrıca Beşiktaş'ın ilgilendiği haberleri de dedikodudan ibaret” dedi.







2 GOL ATABİLDİ



Bu sezon İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen Cenk Tosun, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.