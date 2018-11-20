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Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor / 20 Kasım 2018 Salı 12:20
Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Devre arasında kadroya 2 forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da ilk hedef Burak Yılmaz oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'la söz kesti.

FATİH TERİM İKNA ETTİ

Teknik Direktör Fatih Terim'in Burak Yılmaz'ı bizzat arayarak Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği daha sonra Abdurrahim Albayrak'ın devreye girerek menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Golcü oyuncuya ödenecek yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırken Trabzonspor'un Galatasaray'dan nasıl bir rakam talep edeceği henüz belli değil. Bordo-Mavililler, Burak YılmazÇin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ederken 4 milyon avro bonservis ücreti ödemişti.

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