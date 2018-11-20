Beşiktaşlı 3 isme teklif

Beşiktaş'ta son 2 sezondur en çok eleştirilen isim olan Oğuzhan Özyakup'un geleceği tartışılıyor.



26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin pusuda beklediği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin siyah-beyazlı taraftarlarla bağı kopan yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.



GİTMEM DEMİŞTİ



Ancak Oğuzhan'ın Fenerbahçe'ye gitme konusunda ne düşündüğü transferi şekillendirecek. Yıldız futbolcu, 2017 yılında düzenlenen bir basın toplantısıda 'Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye gider misin?' şeklinde soruya 'Öyle bir düşüncem kesinlikle yok. Başka bir cevap da beklemezdiniz benden. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum' demişti.



ADRİANO'YA JAPONYA'DAN TEKLİF VAR



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano ise siyah-beyazlı yönetime mesaj yolladı.



'Ya sözleşmemi uzatın ya da beni gönderin' diyen 34 yaşındaki tecrübeli sol bekin büyük ihtimalle Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olması bekleniyor.







PEPE SOUTHAMPTON İSTİYOR



Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe'ye ise Premier Lig ekibi Southampton kanca taktı.



Yıllık 4 milyon 750 bin euro kazanan ve geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini göz önüne alan siyah-beyazlılar, ocak ayı için transfere yeşil ışık yaktı.



Pepe'den gelir elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş cephesi, İngilizlere masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi.