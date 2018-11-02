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Roma, Cengiz Ünder'i bırakmayacak

İtalya ekibi Roma’da sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Cengiz Ünder’i, takımı astronomik bir teklif gelse bile bırakmayacak.

Spor / 02 Kasım 2018 Cuma 12:39
Roma, Cengiz Ünder'i bırakmayacak

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Roma'ya transfer olduktan sonra İtalya'da en sevilen oyuncuların başında gelmeye başladı.

Genç oyuncu, futboluyla göz doldururken devre arası transfer döneminin de şimdiden gözde ismi oldu. Arsenal, Barcelona, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerin transfer listesine giren yıldız futbolcuyu, kulübü takımda tutmak istiyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalyan basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak' diye konuştu.

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