Hasan Şaş sahaya girdi Fenerbahçeli futbolcuya yumruk attı

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.



Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim’in hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Görüntülerde Hasan Şaş'ın arkası dönük olan Martin Skrtel'e yumruk attığı görülüyor.,





