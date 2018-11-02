Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00'da başlayacak maçta lider Başakşehir'e konuk olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geldikten sonra, Başakşehir deplasmanında galibiyet yaşayamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'la birlikte bugüne kadar 5 deplasmanda galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonundan bu yana çıktığı Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gençlerbirliği deplasmanlarında ligde 3 puan alamadı. Bu hafta Başakşehir'e gidecek olan Beşiktaş, rakibini bugüne kadar deplasmanda yalnızca 2014-2015 sezonunda, 1-0 geriye düştüğü maçta Demba Ba ve şu anda Başakşehir forması giyen Kerim Frei'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Bu deplasmanda 5 beraberlik alan Beşiktaş, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Kara Kartal, Şenol Güneş'in göreve geldiği ilk sezon rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalırken, bir sonraki sezon 3-1, geçen yıl da 1-0 mağlup olmuştu.



5 maçtır kazanamıyor



Başakşehir'e karşı son 5 resmi maçta 2 yenilgi ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği deplasmanlarında da galibiyet alamadı. Bu 5 takım dışında ligdeki bütün takımlara karşı dış saha maçlarında galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, bu yıl da şu ana kadar oynadığı maçlarda Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0, Konyaspor'la da uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu hafta Başakşehir'le oynayacak olan Şenol Güneş'in ekibi, ligin 17. haftasında da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 3 sezonda deplasman maçlarında Gençlerbirliği'ne üstünlük kuramayan Beşiktaş, Ankara ekibinin küme düşmesi sebebiyle bu sezon Gençlerbirliği ile karşılaşmayacak.



9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı



Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile şu ana kadar deplasmanda 17 lig maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 9 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Beşiktaş, Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinin ardından Fenerbahçe ile çıktığı 4 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik, Gençlerbirliği karşısında 2 beraberlik ve 1 yenilgi, Kasımpaşa'ya karşı 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet, Konyaspor'a karşı 1 yenilgi ve 3 beraberlik, Başakşehir'e karşı da 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Başakşehir karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmak isteyen siyah-beyazlılar, bu maçta galip geldiği takdirde rakibiyle arasındaki puan farkını eritecek ve zirve yarışında önemli bir engeli daha geride bırakmış olacak.