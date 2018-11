Fener ipten döndü

Dev derbi nefesleri kesti. Maça hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Galatasaray'ın golleri Donk ve Linnes'ten gelirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin golleri Valbuena ve Jailson attı.



Linnes Süper Lig'deki ilk golünü atarken, Fenerbahçeli Jailson'un Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu.



Derbide Fenerbahçe'ye üzücü haber



Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti



Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, 'Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz' denildi.



BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; 'Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz' açıklamasını yaptı.



Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti



Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.







İki başkan derbiyi yan yana takip etti



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbiyi beraber izledi.



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yöneticilerden örnek davranış geldi. İki takımın başkanı derbiyi protokol tribününde yan yana izledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gösterdiği bu davranışlarıyla spor camiasına örnek oldu.



.İLK 11'LER



Galatasaray XI: Muslera | Linnes, Ozan, Serdar, Ömer | Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues | Eren Derdiyok



Fenerbahçe XI: Harun | Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali | Jailson, Elif Elmas, Ayew, Benzia, Valbuena | Frey



MAÇTAN DAKİKALAR



VE MAÇ SONA ERDİ.

90+5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

90+5'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+5'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

90+5'Martin Linnes orta yapıyor.

90+4'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

90+4'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

90+4'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

90+4'Galatasaray takımından Sofiane Feghouli tarafından yapılan ortada top rakipten sekerek ceza sahasına geliyor.

90+3'Andre Ayew, Muslera adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

90+3'Hasan Ali Kaldırım orta yapıyor.

90+3'Fenerbahçe adına köşe atışını Hasan Ali Kaldırım sağ taraftan kullanıyor.

90+3'Ömer Bayram tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

90+3'Roberto Soldado tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

90+2'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

90+2'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

90+2'Taktik bir değişiklik; Michael Frey oyundan çıkıyor ve yerine Diego Reyes oyuna dahil oluyor.

90+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

90'Fenerbahçe atağında Alper Potuk ofsayta düşüyor.

90'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

90'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90'Ömer Bayram ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

89'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

89'Martin Linnes orta yapıyor.

89'Michael Frey, Younes Belhanda ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

88'Taktik bir değişiklik; Badou Ndiaye oyundan çıkıyor ve yerine Maicon oyuna dahil oluyor.

87'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

87'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

86'Taktik bir değişiklik; Henry Onyekuru oyundan çıkıyor ve yerine Sofiane Feghouli oyuna dahil oluyor.

85'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

85'Bunu nasıl kaçırdı? Martin Skrtel çok önemli bir gol şansı yakaladı, ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı!

85'Jailson tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

85'Fenerbahçe adına Hasan Ali Kaldırım sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

85'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

85'Eljif Elmas tarafından yapılan vuruşta Muslera güzel bir kurtarış yapıyor ve topu kornere çeliyor!

83'Ömer Bayram, Andre Ayew ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

83'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

82'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

82'Oyun yeniden başladı.

82'Hakem oyunu durdurdu ve pozisyonu videodan yeniden izleyecek.

82'Oyun yeniden başladı.

81'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

81'Andre Ayew, Ryan Donk ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

80'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

80'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

80'Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

80'Sinan Gümüş tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

80'Roberto Soldado topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

80'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

79'Fenerbahçe takımından Roberto Soldado, Selçuk İnan ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

78'Taktik bir değişiklik; Mathieu Valbuena oyundan çıkıyor ve yerine Roberto Soldado oyuna dahil oluyor.

77'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

77'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

76'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

75'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

75'Serdar Aziz, Harun Tekin adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

75'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

74'Taktik bir değişiklik; Garry Rodrigues oyundan çıkıyor ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oluyor.

74'Ömer Bayram, Andre Ayew tarafından faulle durduruldu.

72'Jailson harika bir gol kaydediyor

72'G O L - Jailson golü bulan oyuncu!

71'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

71'Ozan Kabak topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

71'Mathieu Valbuena orta yapıyor.

71'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

70'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

70'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

70'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

67'G O L - Fenerbahçe golü buldu.

66'Oyun yeniden başladı.

66'Mauricio Isla sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

65'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

64'Hakem oyunu durdurdu ve pozisyonu videodan yeniden izleyecek.

63'PENALTI - Galatasaray takımından Muslera, Mauricio Isla adlı rakibine çelme takarak penaltıya sebebiyet veriyor.

63'Michael Frey, Ozan Kabak tarafından faulle durduruldu.

61'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

61'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

61'Hakem itirazlardan bıkıyor ve Sinan Gümüş itirazdan dolayı sarı kart görüyor

61'Sert bir hareket. Michael Frey, Ryan Donk ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

60'Michael Frey kaleye doğru bir kafa vuruşu yapıyor, ancak Muslera rahat bir kurtarış yapıyor

60'Fenerbahçe adına Mathieu Valbuena sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

60'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

60'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

59'Alper Potuk için sarı kart çıktı.

58'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

58'Sinan Gümüş ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

57'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

57'Ömer Bayram orta yapıyor.

57'Badou Ndiaye tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

55'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

55'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

55'Andre Ayew tarafından çekilen şutta top az farkla dışarı çıktı. Büyük bir şans kaçtı!

54'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

53'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

53'Muslera topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

53'Mathieu Valbuena serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

53'Mathieu Valbuena, Badou Ndiaye tarafından faulle durduruldu.

52'Galatasaray atağında Garry Rodrigues ofsayta düşüyor.

52'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

52'Mathieu Valbuena frikikte topu kaleye gönderiyor, ancak şutu dışarı gidiyor

51'Galatasaray takımından Ryan Donk, Alper Potuk ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

50'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

49'G O L - Galatasaray takımından Martin Linnes ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderiyor.

49'Alper Potuk savunmada hata yaptı.

49'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

49'Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

49'Ozan Kabak tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

49'Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

49'Henry Onyekuru tarafından yapılan vuruşta Harun Tekin güzel bir kurtarış yapıyor ve topu kornere çeliyor!

48'Henry Onyekuru tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

48'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

48'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

47'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

47'Oyun yeniden başladı.

47'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

47'Mathieu Valbuena röveşata ile hedefi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

46'Mauricio Isla orta yapıyor.

46'Taktik bir değişiklik; Yassine Benzia oyundan çıkıyor ve yerine Alper Potuk oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı başladı.

VE İLK YARI BİTTİ

45+2'Mathieu Valbuena serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

45+2'Oyun yeniden başladı.

45+2'Mathieu Valbuena oyuna tekrar dahil oldu.

45+2'İşler pek iyi görünmüyor, Mathieu Valbuena sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

45+1'Mathieu Valbuena sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

45+1'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

45+1'Galatasaray takımından Ozan Kabak tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Mathieu Valbuena faule maruz kalan oyuncu.

45'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

45'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

44'Fenerbahçe takımından Andre Ayew, Garry Rodrigues ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

44'Hasan Ali Kaldırım orta yapıyor.

43'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

42'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

42'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu dışarı gönderiyor

41'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

41'Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

40'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

40'Mauricio Isla topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

40'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

40'Martin Skrtel, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

40'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

38'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

37'Michael Frey topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

37'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

36'Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena, Younes Belhanda ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

36'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

36'Oyun yeniden başladı.

35'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

35'Oyun şu an durmuş durumda. Hakem ile futbolcular arasında bir diyalog yaşanıyor.

35'DİREK! Sinan Gümüş tarafından yapılan kafa vuruşunda top direkten dönüyor!

35'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

34'Sert bir hareket. Hasan Ali Kaldırım, Martin Linnes ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

34'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

33'Yaptığı taktik faulün ardından Eljif Elmas sarı kart görerek kurtuluyor.

33'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Sinan Gümüş adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

33'Muslera topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

33'Yassine Benzia orta yapıyor.

31'G O L - Galatasaray golü buldu.

31'Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

30'Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

30'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

30'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

30'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

30'Oyun yeniden başladı.

29'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

28'Mauricio Isla, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

27'Kaleye şutunu gönderen Michael Frey güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

27'Michael Frey rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

26'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

26'Fenerbahçe takımından Mauricio Isla orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.

26'Galatasaray takımından Ryan Donk tarafından ceza sahası dışından yapılan isabetli vuruşu kaleci kurtarıyor.

25'Hasan Ali Kaldırım topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

25'Garry Rodrigues orta yapıyor.

25'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

24'Jailson topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

24'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

23'Roman Neustaedter için sarı kart çıktı.

23'Sert bir hareket. Roman Neustaedter, Sinan Gümüş ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

23'Mathieu Valbuena orta yapıyor.

22'Eljif Elmas ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Muslera topu kontrol ediyor

22'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

22'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

21'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

20'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

20'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

20'Galatasaray takımından Ozan Kabak büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

20'Martin Linnes orta yapıyor.

20'Galatasaray adına köşe atışını Younes Belhanda sağ taraftan kullanıyor.

20'Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

20'Galatasaray takımından Ömer Bayram tarafından yapılan ortada top rakipten sekerek ceza sahasına geliyor.

19'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

19'Yassine Benzia ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

18'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

18'Galatasaray takımından Muslera takımının gol yemesini engelliyor.

17'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

17'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

16'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

16'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

16'Fenerbahçe takımından Martin Skrtel büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

16'Mauricio Isla orta yapıyor.

16'Martin Linnes topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

16'Mathieu Valbuena orta yapıyor.

16'Fenerbahçe adına köşe atışını Yassine Benzia sol taraftan kullanıyor.

15'Yassine Benzia tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

15'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

15'Galatasaray takımından Younes Belhanda, Yassine Benzia ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

14'Martin Linnes orta yapıyor.

14'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

13'Fenerbahçe atağında Michael Frey ofsayta düşüyor.

12'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

12'Galatasaray takımından Sinan Gümüş topu dışarı gönderiyor

11'Andre Ayew, Ömer Bayram ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

10'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

10'Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Michael Frey ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

9'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

9'Oyun yeniden başladı.

9'Oyun şu an durmuş durumda. Hakem ile futbolcular arasında bir diyalog yaşanıyor.

8'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

8'Ömer Bayram ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

8'Eljif Elmas, Martin Linnes ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

7'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

6'Galatasaray atağında Younes Belhanda ofsayta düşüyor.

6'Mauricio Isla topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

6'Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

5'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

5'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

4'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

3'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

3'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

2'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

2'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

1'Eljif Elmas topa elle müdahale ediyor.

1'Saha zemini son derece mükemmel ve futbol için oldukça elverişli.

1'Bugünkü maça hoş geldiniz, maç için her şey hazır.

1'Fenerbahçe başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

0'Hakem karşılaşmayı başlatıyor