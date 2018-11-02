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Fatih Terim ateş püskürdü: 'Hakkımı helal etmiyorum!' Yeter!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin ardından çok sert açıklamalar yaptı.

Spor / 02 Kasım 2018 Cuma 23:30
Fatih Terim ateş püskürdü: 'Hakkımı helal etmiyorum!' Yeter!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yaşanan olayların ardından canlı yayında adeta çileden çıktı.

Fatih Terim'in Galatasaray - Fenerbahçe derbi sonrası açıklamaları;

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Benim camiamın kimse hakkını yiyemez. Hakemleri Allah'a havale ediyorum. Fırat Aydınus, VAR odası, yan hakemler, 4. hakemler, Yusuf Namoğlu ile beraber bu olayların tek sebebi bunlar! Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek."

"FIRAT AYDINUS'UN UTANMASI VARSA İZLER"

Eğer utanması varsa iyi izler. Nedendir bu maçın önüne geçme istekleriniz? Siz halledemiyorsunuz diye VAR koydular. Şu maçın 2-0'dan sonra neyi zor? Yerde yatan bir oyuncu var.

"SİZE KİM CEZA VERECEK?"

Taç bizim! İkaz ediyoruz, VAR'dan izle diyoruz, hayır diyor. Eğer utanması varsa onun iyi seyreder. Biz böyle söylüyoruz ya, hemen ceza. Ya size kim ceza verecek?"

"YAHU BIRAK OYNAYALIM!"

Fırat Aydınus'a da söyledim. Bırak oynayalım. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde en ufak detayları göremeyeceksin ne işiniz var burada. Allah aşkına ya! Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım. Başka yerdeler. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım.

Barış ŞimşekFırat AydınusSpor Toto Süper LigFatih TerimYusuf Namoğlu


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