Beyaz Gazete Ana Sayfa

Derbinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Palabıyık oldu. Barış Şimşek ise bu zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistan’ı (AVAR) görevinde bulunacak.

Spor / 02 Kasım 2018 Cuma 12:25
Derbinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Serkan Ok ve Alkes Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak.

Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Video Yardımcı Hakem koltuğunda Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a Video Yardımcı Hakem Asistan'ı olarak Barış Şimşek eşlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Tarık Ongun'u da bu akşamki mücadeleye AVAR olarak atadı.

Barış ŞimşekHasan DoğanFenerbahçeAli PalabıyıkGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar