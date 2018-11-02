Derbide saha karıştı

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.



Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırmaya çalıştı.



Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için büyük çaba sarf etti. Olayların ardından sahaya atlayan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. VAR bitiş düdüğünün ardından bütün pozisyonları ve kavgaları incelemeye başladı.



Jailson'un Belhanda'ya yaptığı hareket(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır):







Hasan Şaş ile Skrtel arasındaki kavga kameralara böyle yansıdı(Görüntü: beIN SPORTS)



















