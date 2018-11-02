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Bosna Hersek Milli Takımı'na Türkiye'den 4 Davet

Bosna Hersek'in Avusturya ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca, Riad Bajic ve Deni Milosevic de davet edildi.

Spor / 02 Kasım 2018 Cuma 14:47
Bosna Hersek Milli Takımı'na Türkiye'den 4 Davet
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Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile oynayacakları maçın yanı sıra İspanya ile yapacakları özel maçın aday kadrosunu açıkladı.

Prosinecki, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca, Riad Bajic ve Deni Milosevic'i de aday kadroya çağırırken, genç futbolcular Ermedin Demirovic ile Amer Gojak da ilk kez milli takıma davet edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu binasında basın toplantısı düzenleyen Prosinecki, Avusturya'nın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, rakiplerinin mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacağını söyledi.

Viyana'daki maçta felsefelerinin savunma yapmak olmadığını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Elimizden geleni yapar ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, Avusturya'dan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza ve grubu lider tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Bosna Hersek'in 24 kişilik aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Asmir Begovic (Bournemouth), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

Defans: Ognjen Vranjes (Anderlecht), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (Sparta Prag), Bojan Nastic (Genk)

Orta saha: Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Muhamed Besic (Middlesbrough), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Haris Duljevic (Dinamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Sanjin Prcic (Levante)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Kenan Kodro (Kopenhag), Ermedin Demirovic (Sochaux)

Bosna Hersek 15 Kasım'da deplasmanda Avusturya ile karşılaştıktan sonra 18 Kasım'daki özel maçta İspanya'ya konuk olacak.

Bosna Hersek, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta üç maçta topladığı 9 puanla ilk sırada yer alıyor. İki maçta 3 puan alan Avusturya ise ikinci sırada bulunuyor.

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