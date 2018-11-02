Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başakşehir'den müthiş performans

Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2’sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

Spor / 02 Kasım 2018 Cuma 10:38
Başakşehir'den müthiş performans

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı'nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir'in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

Son 52 maçta 2 mağlubiyet

Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.

12 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Beşiktaş'a son mağlubiyet 4 sene önce

Başakşehir, yarın konuk edeceği Beşiktaş'a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.

Spor TotoFatih TerimBeraberlikMedipol BaşakşehirBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar