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Türk futbol tarihinde bir ilk

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup’ta Arsuz Karaağaç Spor ile 1970 Hisarspor arasında oynanan maçı 4 kadın hakem yönetti.

Spor / 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:42
Türk futbol tarihinde bir ilk
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Karaağaç Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Adana Bölgesinden Sevgi Günel, yardımcıları da İçel Bölgesinden Perihan Ece ile Osmaniye Bölgesinden Necla Çiçek yaparken, 4. hakem olarak da İçel Bölgesinden Deniz Eker görev aldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka öncesinde Arsuz Karaağaçspor Kulübü Başkanı Nevzat İnan, yönetici Rızkullah Yılmaz ile kadın taraftarlar adına Kevser Yılmaz, maçın hakemleri Sevgi Günel, yardımcıları Perihan Ece, Necla Çiçek, 4. hakem Deniz Eker ile her iki takım kaptanlarına çiçek taktim ettiler.

Ev sahibi takımın 3-1 kazandığı müsabakayı yöneten hakemlerin 4’ü de kadın olunca, Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Karaağaç


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