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Menajeri konuştu... Gomis Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Suudi Arabistan'da forma giyen Bafetimbi Gomis'in menajeri, eski takımı Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.

Spor / 19 Kasım 2018 Pazartesi 00:01
Menajeri konuştu... Gomis Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?
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Suudi Arabistan'ın el Hilal takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol'a konuşan Mendy Gomis'in 5 ay parasız oynadığını ifade ederek ' G.Saray Şampiyonlar ligini Gomis'e borçlu.' dedi. 

Gomis'in G.Saray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Mendy, G.Saray başkanı Mustafa Cengiz'in görevinin Gomis'i kötülemek olmadığını ifade etti. 

Gomis'in Al Hilal takımında mutlu olduğunu söyleyen Mendy Gomis'in Fenerbahçe'ye transferinin sadece bir söylentiden ibaret olduğunu da sözlerine ekledi. 

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