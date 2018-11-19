Lucescu'dan Hakan Balta gafı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçından önce Yunus Mallı ile beraber basın toplantısı düzenledi.



Rumen teknik adamın, futbolu bırakan Hakan Balta için 'kendi takımında oynamıyor' demesi şaşkınlık yarattı.



Lucescu, Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların kendi hatası olmadığını belirtirken, geleceği hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.



İşte Luce'nin sözleri:



'ÇOK ZOR BİR GRUPTAYDIK'



'Çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir şey söz konusu değil. Durum aynı. Yeni çıkacak arkadaşlar olursa onları da davet edeceğiz kadroya. Bunun için her maçları izliyoruz. Biz bu genç ekibi kurmaya Mart ayında başladık. 6-7 aylık bir süreçteyiz. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptaydık. Rusya ve İsveç zor rakipler. Dünya Kupası oynadılar, uzun dönem aynı anrenörle yola devma ediyorlar. Bu iki takım, Hırvatistan ve İngiltere'ye penaltılarla elendi. Bizden daha tecrübeliydiler. Oynadığımız 4 maçta neredeyse hepsini biz domine ettik. Sadece konsantrasyon durumundan goller yedik.'