Beyaz Gazete Ana Sayfa

Lucescu'dan Hakan Balta gafı

Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Lucescu'nun futbolu bırakan Hakan Balta için "kendi takımında oynamıyor" demesi futbolseverleri şaşırttı.

Spor / 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:37
Lucescu'dan Hakan Balta gafı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçından önce Yunus Mallı ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Rumen teknik adamın, futbolu bırakan Hakan Balta için 'kendi takımında oynamıyor' demesi şaşkınlık yarattı.

Lucescu, Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların kendi hatası olmadığını belirtirken, geleceği hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Luce'nin sözleri:

'ÇOK ZOR BİR GRUPTAYDIK'

'Çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir şey söz konusu değil. Durum aynı. Yeni çıkacak arkadaşlar olursa onları da davet edeceğiz kadroya. Bunun için her maçları izliyoruz. Biz bu genç ekibi kurmaya Mart ayında başladık. 6-7 aylık bir süreçteyiz. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptaydık. Rusya ve İsveç zor rakipler. Dünya Kupası oynadılar, uzun dönem aynı anrenörle yola devma ediyorlar. Bu iki takım, Hırvatistan ve İngiltere'ye penaltılarla elendi. Bizden daha tecrübeliydiler. Oynadığımız 4 maçta neredeyse hepsini biz domine ettik. Sadece konsantrasyon durumundan goller yedik.'

Dünya KupasıMilli TakımBasın ToplantısıHırvatistanMircea Lucescu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar