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İsmail Köybaşı memleketinde

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, memleketi Hatay’da doğup büyüdüğü mahallenin takımının maçını izledi, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Spor / 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:55
İsmail Köybaşı memleketinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Arsuz Karaağaçspor ile 1970 Hisarspor arasında Karaağaç Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı da izledi. Köybaşı, maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan doğup büyüdüğü mahallesinin takımı Arsuz Karaağaçspor futbolcularını kutladı.

Arkadaşları ile sohbet edip hasret gideren İsmail Köybaşı, Arsuz Karaağaçspor’a başarılar diledi.

Amatör Ligİsmail KöybaşıKaraağaç


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