Sinan Gümüş devreyi kapattı

Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sarı kırmızılıların U 21 ile yaptıkları hazırlık karşılaşmasında sakatlık geçiren Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.