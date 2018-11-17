Sinan Gümüş devreyi kapattı

Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sarı kırmızılıların U 21 ile yaptıkları hazırlık karşılaşmasında sakatlık geçiren Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.
Galatasaray'daki sakatlar ordusuna Sinan Gümüş de katıldı. Sarı kırmızılıların dün U 21'le oynadıkları hazırlık karşılaşmasında sakatlanan genç oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Türkiye'nin İsveç ile oynadığı maç öncesinde Galatasaraylı Serdar Aziz de sakatlık geçirmişti.
Konyaspor maçı öncesi 11 sakat
Galatasaray'ın önümüzdeki hafta oynayacağı Konyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısı 11'e ulaştı.
Sakatlar
Emre Akbaba
Nagatomo
Fernando
Eren Derdiyok
Sinan Gümüş
Belhanda
Ozan Kabak
Serdar Aziz
Cezalılar
Donk
Ndiaye
Gary Rodrigues