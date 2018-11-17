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Lucescu: Oyuncularım kendi kulüplerinde oynamalı

Mircea Lucescu, 1-0 kaybedilen İsveç maçının ardından açıklamada her zamanki bahanesini öne sürdü. Lucescu "Oyuncularım kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı." dedi.

Spor / 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:17
Lucescu: Oyuncularım kendi kulüplerinde oynamalı

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 yenilen ve C Ligi'ne düşen Türkiye Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu, önemli açıklamalarda bulundu.

''KENDİ KULÜPLERİNDE OYNASA BU HATALARI YAPMAZDI''

Mircea Lucescu'nun İsveç maçının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"İlk yarıda çok iyi oynadık. Şansa değil gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var ilk yarıda. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı. Ama hatalar yaptık ve rakip bu hataları değerlendirdi."

Teknik DirektörİsveçTürkiyeLucescu


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