Lucescu: Oyuncularım kendi kulüplerinde oynamalı

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 yenilen ve C Ligi'ne düşen Türkiye Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu, önemli açıklamalarda bulundu.



''KENDİ KULÜPLERİNDE OYNASA BU HATALARI YAPMAZDI''



Mircea Lucescu'nun İsveç maçının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde;



"İlk yarıda çok iyi oynadık. Şansa değil gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var ilk yarıda. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı. Ama hatalar yaptık ve rakip bu hataları değerlendirdi."