Lucescu bırakacak mı?

Göreve geldiği günden bu yana sadece İsveç'le oynadığımız maçta beklentileri karşılayamayan Rumen teknik adamın koltuğu sallantıda.



Son olarak İsveç karşısında alınan mağlubiyetle UEFA Uluslar Ligi C Grubu'na düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.



Lucescu İsveç maçı öncesi "Bu oyuncularımız genç oyuncular, Sabretmek ve güven vermek gerekiyor. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Ben buna inanıyorum. Becerebilirsem herkes için çok iyi olacak, beceremezsem Allah'a ısmarladık." demişti.