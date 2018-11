İsveç'le kritik randevu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında bugün İsveç ile karşılaşacak.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Kazanırsak B Ligi'nde kalacağız



Grupta Rusya 7 puanla lider durumda bulunurken, Türkiye 3 puanla ikinci, İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Grubun son maçları, ay-yıldızlılarımızın kendi liglerinde kalıp kalmayacağını da belirleyecek. A Millilerimiz, bugün oynanacak maçı kazanırsa Rusya ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın sonucuna bakmadan kendi liginde kalacak. Mağlubiyet halinde ise C Ligi'ne düşeceğiz. Beraberlik durumunda ise salı günü Rusya ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu önem kazanacak. İsveç'in o maçta yaşayacağı puan kaybı bizi ligde tutacak. A Millilerimiz, gruptaki ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilirken, ikinci maçında İsveç'i deplasmanda 3-2 yenmişti. Son karşılaşmamızda ise Rusya'ya 2-0 kaybettik.

İsveç'le 12. maç



Türkiye'nin bugün İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.



Milli Takım'ın muhtemel 11'i;



Serkan, Mehmet Zeki, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz, Yunus, Hakan, Cenk.







Türkiye 565. maçına çıkıyor



A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bugün Konya'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup beşinci hafta maçıyla 565. kez sahaya çıkacak.



Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 296'sı resmi, 268'i özel 564 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 220 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 818 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 564 karşılaşmanın 484'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 564 maçın birini hükmen kazandı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



Lucescu dönemindeki 16. karşılaşma



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 16. maçına İsveç karşısında çıkacak.



Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.



Lucescu yönetiminde oynadığı 7'si resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.



2018'deki dördüncü resmi maç



Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü resmi maçını oynayacak.



Milli takım, 2018'de oynadığı 3 resmi maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü.



Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.



Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.



UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son karşılaşmasında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti.



Türkiye ile İsveç 12. kez karşılaşacak



İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.



Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.



İlk maç 1951'te



Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.



İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Son maçta büyük geri dönüş



Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı.



Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90+2. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.



İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.



İsveç'in son galibiyeti 17 yıl önce



İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde etti.



İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.