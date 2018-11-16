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Levent Liechti şampiyon oldu

Kick boks sporcusu Levent Liechti, TBC Singen Fight Night organizasyonunda şampiyon oldu.

Spor / 16 Kasım 2018 Cuma 13:10
Levent Liechti şampiyon oldu

Hafta sonu TBC Singen Kulübü Başkanı Ralf Hasenohr’un organizatörlüğünde düzenlenen (TBC Singen Fight Night) galasında ringe çıkan kick boksçu Levent Liechti, rakibini yenerek şampiyon oldu. Babası Ankaralı, annesi ise İsviçreli olan Levent’in iki kez dünya şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda çeşitli şampiyonlukları bulunuyor. İsviçre’de kendi dövüş okulu da bulunan başarılı sporcu, ünlü kick boksçu Gökhan Saki’nin büyük hayranı olduğunu ve Saki’nin ilk UFC maçına kendisiyle hazırlandığını belirterek, ondan çok şey öğrendiğini belirtti.

Profesyonel boks yazarı Vedat Alyaz, muhteşem tekniği ile izleyenleri hayran bırakan Levent’in gelecekte daha büyük işlere imza atacağına inandığını belirtti.

BoksŞampiyon


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