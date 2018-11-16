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Aykut Kocaman imzayı atıyor

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman ile dün görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atması bekleniyor.

Spor / 16 Kasım 2018 Cuma 16:33
Aykut Kocaman imzayı atıyor

Atiker Konyaspor, Ankaragücü maçının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile tek taraflı yollarını ayırmıştı. DHA'nın haberine göre; teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, Konyaspor camiası tarafından çok istenilen Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atması bekleniyor. Kocaman ile 2,5 veya 5 yıllık imza atılması planlanıyor.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.

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