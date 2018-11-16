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A Milli Futbol Takımı Konya'da

Ayyıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Konya'da İsveç'le karşılaşacak.

Spor / 16 Kasım 2018 Cuma 13:50
A Milli Futbol Takımı Konya'da
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın İsveç ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, yarınki maç öncesi son antrenmanı saat 19.00'da Kayacık Tesisleri'nde yapacak.

Milli TakımBasın ToplantısıKayacıkA Milli Futbol TakımıMircea Lucescu


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