A Milli Futbol Takımı Konya'da

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın İsveç ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.



Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek.



Milliler, yarınki maç öncesi son antrenmanı saat 19.00'da Kayacık Tesisleri'nde yapacak.



