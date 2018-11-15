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Volkan çalışmalara devam ediyor

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışmalarına Dereağzı Tesisleri’nde devam ediyor.

Spor / 15 Kasım 2018 Perşembe 16:40
Volkan çalışmalara devam ediyor

Fenerbahçe'de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel, bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Deneyimli eldiven, kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe'nin Dereağzı'nda bulunan tesislerinde devam ediyor.

37 yaşındaki kaleci, kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.

Tecrübeli file bekçisinin yakın zamanda yönetim tarafından affedileceği ve A takıma geri döneceği konuşuluyor.

Volkan Demirel


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