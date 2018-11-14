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Kayserispor'da istikrar abidesi

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda geride kalan 12.hafta sonunda Kayserispor’un bütün lig maçlarında 90 dakika forma giyen tek isim kaptan Umut Bulut oldu.

Spor / 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:01
Kayserispor'da istikrar abidesi

Sarı kırmızılı forma ile 12 maçta da ilk 11’de sahaya çıkan Umut Bulut 1080 dakika sahada kaldı. Kayserispor’da geride kalan 12 maçta da görev yapan isimler arasında Tiago Lopes (1073 dakika), Tjaronn Chery (983 dakika), Bernard Mensah (903 dakika), Atila Turan (933 dakika) ve Bilal Başacıkoğlu (883 dakika) görülüyor.

En golcü Chery

Takımının gol umudu olan kaptan Umut Bulut, gol sayısı olarak geçen sezonu aratır oldu. Bu sezon yalnızca 2 gole imza atabilen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımın en skorer oyuncusu olma özelliğini de yitirdi. Sarı Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ise takımın en skorer oyuncusu olarak görülüyor. Chery geride kalan 12 haftada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

TiagoCheryFormaUmut Bulut


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