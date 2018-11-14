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Ali Koç'tan flaş açıklama...

Başkan Ali Koç:'(Sosyal medyada yer alan video) Birileri bir şeyler kaşıyor. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Fenerbahçe değerlerine uymayan, milletçe birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan ve tarafımızca asla kabul edilemeyen bu videolar ile ilgili gerekli girişimleri başlatıyoruz'

Spor / 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:50
Ali Koç'tan flaş açıklama...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın taraftarı olduğu iddia edilen kişilerin sosyal medyadaki milli ve manevi değerlere hakaret içeren videosuna sert tepki gösterdi.

Ali Koç, basın kuruluşlarının spor müdürleriyle #HeForShe sosyal sorumluluk projesi için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldiği toplantıda, sosyal medyada yer alan videoya ilişkin açıklamada bulundu.

Videoda Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen kişilerin yüzlerinin görülmediğini vurgulayan ve videonun eski tarihli olduğunu kaydeden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız videoyu inceledi. Bu video, 23 Temmuz 2018 tarihinde bir video paylaşım sitesine yüklenmiş. Fenerbahçe'mizin o tarihte herhangi bir müsabakası yok. Dolayısıyla videonun kaydedilme zamanı da meçhul. Belki de yıllar önce kaydedilmiş bir içerik. Bazı hesaplar ise video paylaşım sitesinden bu videoyu alarak sanki 11 Kasım Pazar günü oynadığımız Alanyaspor mücadelesinden önce çekilmiş gibi paylaşıyor. Aslında daha detaylı incelemede 2016 yılında Twitter'da benzer içerikli paylaşımlar bulunduğu da görülüyor. Sosyal medyada 11 Kasım'daki Alanyaspor maçından önce çekilmiş ve paylaşılmış gibi lanse edilen, toplumun sinir uçlarına dokunan bu videoları kim paylaşırsa paylaşsın ben bunları taraftar diye tanımlamıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak kabul etmiyorum."

Ülke olarak çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Ali Koç, "Birileri bir şeyler kaşıyor. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Fenerbahçe değerlerine uymayan, milletçe birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan ve tarafımızca asla kabul edilemeyen bu videolar ile ilgili gerekli girişimleri başlatıyoruz. Bir şeyler dönüyor. Tehlikeli şeyler dönüyor. Provokasyon mu tesadüf mü bilemiyorum ama bu konuda uyanık olmamız lazım. 10 Kasım günü yaşananlar, daha sonra Atatürk büstlerine yönelik saldırı... Birileri bir şeyleri kaşıyor sanki. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Bu görüntüler bizim açımızdan asla kabul edilebilir değil. Fenerbahçe değerlerine yakışmayacak hareketler. Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman Atatürk'ün izinde, toplumun tüm değerlerine sonuna kadar saygılı olmayı kendisine rehber etmiş bir kulüptür." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe10 KasımAlanyasporSosyal Sorumluluk ProjesiProvokasyon


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