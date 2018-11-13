PFDK'dan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray'ın cezalarını açıkladı. PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç ve 14 bin lira para cezası verdi. Daha önce verilen 7 maçlık cezayla birlikte Terim'in cezası 10 maça çıktı.



Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama nedeniyle Başkan Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası verildi.



Kulübe de 135 bin lira para cezası kesildi.