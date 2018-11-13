Cocu'dan çarpıcı açıklamalar

Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevine geçtiğimiz haftalarda son verildi.



Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılan Cocu, kovuldaktan sonra ilk kez ortaya çıktı.



Cocu, yaşanan olaylarla ilgili Derin Futbol'a konuşurken, Ertem Şener'in sorularını yanıtladı.







İşte Cocu ile Ertem Şener arasında geçen o konuşma;



Şener:Hala İstanbul'da olmanıza şaşırdım.



Cocu: Halletmem gereken bazı işler var.



Şener: Moraliniz nasıl?



Cocu: Çok üzgünüm ama hayat devam ediyor.



Şener: Kırgın mısınız?



Cocu: Hayır. Bu muhteşem camiayla ayrıldığım için üzgünüm. Sadece Fenerbahçe ile ilgili planlarım uzun vadeliydi.



Şener: Ali Koç'la aranız nasıl?



Cocu: Ali Bey harika bir lider. Benim buarya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe taraftarı Ali Bey gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı.



Şener: Galatasaray derbisini izlediniz mi?



Cocu: Evet izledim. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.



Şener: Sizden sonraki Fenerbahçe'nin 3 maçını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Cocu: Gelecek için umut verici.



Şener: Valbuena'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Cocu: İyi futolcu.



Şener:Türkiye'den başka takımdan teklif alırsanız, bu ülke çalışır mısınız?



Cocu: Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri rüya gibi ve ben bir profesyonelim. Geleceğin ne getireceğini bilmem.



Şener: Koeman için ne düşünüyorsunuz?



Cocu: Şansı bol olsun.



Şener: Sizce bu sene kim şampiyon olur?



Cocu: Kalbim Fenerbahçe'den yana.

