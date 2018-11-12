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Çakar: Bu suç duyurusudur...

Ahmet Çakar, Fatih Terim'in sözleriyle ilgili savcıları göreve çağırdı.

Spor / 12 Kasım 2018 Pazartesi 00:26
Çakar: Bu suç duyurusudur...
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Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Futbol Federasyonu hakkındaki sözleriyle ilgili suçu duyurusunda bulundu.

Terim'in 'Ben onların ne mal olduğunu bilirim' sözlerine dikkat çeken Çakar, savcıların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

'SAVCILARA SUÇ DUYURUSUDUR'

Fatih Terim'in sözlerini adli makamlara ispatlamak zorunda olduğunu söyleyen Çakar 'Türkiye Cumhuriyeti savcılarına suç duyurusudur. Şu anda Galatasaray'ın tepesindeki hoca, birlikte çalıştığı federasyoncular için 'Ben onların ne mal olduğunu bilirim. Sıkıştıkları vakit nasıl ayar verdiklerini bilirim. Nasıl işleri dengelediklerini bilirim' lafı illegalite arz ediyor mu? Bence ediyor. Demek ki onlar Türk futbolunda balans etmek için bazı gayri meşru işlemlere giriyor. Hakemlerin önünü kesip o buna yol veriyor gibi. Fatih Terim bu sözleri ispatlamakla yükümlüdür. Hem bizlere hem adli makamlara ' dedi.

Beyaz FutbolFatih TerimAhmet ÇakarGalatasaray


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