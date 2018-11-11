Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş tribünlerinden Fikret Orman'a tepki

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Beşiktaş tribünleri Başkan Fikret Orman’a tepki gösterdi ve ‘Fikret Orman paralar nerede?’ diye tezahürat yaptı.

Spor / 11 Kasım 2018 Pazar 22:28
Beşiktaş tribünlerinden Fikret Orman'a tepki

Beşiktaş tribünleri, Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Başkan Fikret Orman'ı protesto etti.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde skor konuk ekibin lehine 2-1'ken Beşiktaş tribünleri ‘Fikret Orman paralar nerede?' diye tezahürat yaptı. Tribünlerin tezahüratı maç sonuna kadar devam etti. Tribünler ayrıca futbolculara da ‘Ruhunuz nerede' diye tezahürat yaparak tepki gösterdi.

Karşılaşmanın sonlarında ise Beşiktaş taraftarı, Sivasspor'u alkışladı.


ProtestoSivassporBeşiktaşTezahürat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar