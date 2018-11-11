15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, bayanlarda ise Yasemin Can kazandı.



Vodafone 40. İstanbul Maratonu 42 kilometrelik maratonun startı saat 09.00’da verildi.



Köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a inen sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaştı. Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne giden koşucular, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü. Sahil yolundan Gülhane Parkı’na doğru devam ederek parkın içinden geçen atletler, Sultanahmet Meydanı’nda Sultanahmet Camisi’nin giriş kapısı ile Dikilitaş’ın arasındaki finish noktasında yarışı noktaladı.



Erkekler ve kadınlarda birinciler Kenya’dan



42 km erkekler kategorisinde birinci 2 saat 9 dakika 56 saniye ile Kenya’dan Felix Kimutai, ikinci 2 saat 10 dakika 36 saniye ile Bahreyn’den İbrahim Abdo, üçüncü 2 saat 10 dakika 54 saniye ile Fransız Abraham Kiprotich ile oldu. Felix Kimutai ayrıca erkeklerde İstanbul Maratonu parkur rekorunu da bu derecesiyle kırdı.



Kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Chepngetich kadınlarda İstanbul Maratonu’unda parkur rekorunu da kırdı. İkinci 2 saat 25 dakika 3 saniye ile Kenya’dan Margaret Agai, üçüncü ise 2 saat 31 dakika 4 saniye ile Etiyopyalı Fatuma Sado oldu.