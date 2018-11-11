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Sinan Engin'i çileden çıkaran sözler

Sinan Engin, Mustafa Cengiz'in sözlerine tepki gösterdi.

Spor / 11 Kasım 2018 Pazar 01:05
Sinan Engin'i çileden çıkaran sözler
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Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından cezalar açıklandı.

Galatasaraylı futbolculara ağır cezalar verilirken özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'e verilen 7 maçlık ceza tepki çekti.

'YAPMAYIN GÖZÜNÜZÜ SEVİYİM'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz verilen cezaları eleştiriken, kullandığı bir cümle Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'i çileden çıkardı.

Cengiz'in cezalarla ilgili 'Kılıç çekme, savaş baltalarını çıkarma gibi bir durum görüyorum' sözlerine tepki gösteren Engin 'Ne demek bu sevgili başkan yapma Allah aşkına. Bir tane insana bir şey olsa ne olacak? Ne savaş baltası, bu bir futbol. Futbol programı yapıyoruz bu da futbol maçı. Ne oluyoruz? Yapmayın gözünüzü seviyim. Bizim gençlerimiz birbirine mi kıysınlar? Sevgili başkan bunlar sakat kelimeler' diye konuştu.

Futbol MaçıTeknik DirektörBeyaz FutbolSinan Engin


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