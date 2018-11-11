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Fenerbahçe sahasında kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u ilk yarıda Ayew ve Frey’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu skorla ligde 6 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Spor / 11 Kasım 2018 Pazar 20:02
Fenerbahçe sahasında kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, etkili oynadığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Fenerbahçe ligde 6 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibe Kadıköy'de galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada Michael Frey kaydetti.



FENERBAHÇE PUANINI 13'E ÇIKARDI

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Süper Lig'deki puanını 13'e çıkarırken, Aytemiz Alanyaspor 12 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise 13. hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.



KOEMAN'LA ÇIKIŞA GEÇTİLER

Phillip Cocu ile galibiyeti unutan Fenerbahçe, Süper Lig'de küme düşme hattına kadar gerilemişti ancak Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman'la çıkışa geçen sarı-lacivertli takım, puan cetvelinde de 12. sıraya yükseldi.

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