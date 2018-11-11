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Beşiktaş sahasında kaybetti

Beşiktaş sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor / 11 Kasım 2018 Pazar 22:23
Beşiktaş sahasında kaybetti
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Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

GÜVEN YALÇIN AÇILIŞI YAPTI

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki golünü 11. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada EmreKılınç attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 18 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor puanını 14'e çıkardı.



BEŞİKTAŞ'IN 13. HAFTADAKİ RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 13. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

SivassporSpor TotoBeşiktaş


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