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36 saniyelik basın toplantısı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Kayserispor galibiyetinin ardından “Hak ettiğimiz 3 puan aldık” dedi.

Spor / 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:57
36 saniyelik basın toplantısı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı.

Davala yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz. Hakkari'deki 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puan aldık” dedi.

Ümit DavalaTeknik DirektörSpor TotoGalatasaray


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